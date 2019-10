Incêndio em fábrica de cobertores deixa dois homens gravemente feridos na Trofa

Dois homens, com cerca de 40 a 50 anos, ficaram feridos com gravidade esta quinta-feira num incêndio numa fábrica de cobertores na freguesia de Bougado, Gândara, concelho da Trofa.As vítimas, que não são trabalhadores da fábrica em questão, receberam assistência no local e foram transportadas para o Hospital de Vila Nova de Famalicão.Segundo o que oconseguiu apurar, os homens estavam a colocar isolamentos no telhado da fábrica quando deixaram cair algo que provocou o incêndio.Na sequência do incidente, caíram de uma altura de cerca de cinco metros.De acordo com a página oficial da Proteção Civil, o incêndio já se encontra dominado. O fogo foi extinto pelos funcionários da fábrica com recurso a um extintor.Encontram-se no local os Bombeiros da Trofa num total de 14 operacionais, apoiados por seis viaturas. O alerta foi dado cerca das 14h30.