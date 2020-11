A PSP identificou 70 jovens numa festa que contava com 200 participantes num parque de estacionamento subterrâneo da rotunda da Praça Gonçalves Zarco, no Porto.A PSP foi ativada pelas 23h30 de sábado após denúncia de festa ilegal e só abandonou o local por volta das 02h00. Osabe que durante o convívio houve ainda prática de manobras perigosas.Foram levantados dezenas de autos de ocorrência e de contraordenação. As pessoas identificadas terão entre os 19 e os 29 anos.