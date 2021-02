O cadáver de uma mulher foi encontrado pelo filho, dentro de casa, durante a tarde desta terça-feira, em Vila Pouca, Castro Daire.



De acordo com informação avançada por fonte da GNR de Viseu ao Correio da Manhã, a vítima foi encontrada pelo filho, que alertou as autoridades. À chegada ao local, os militares depararam-se com a mulher com ferimentos de arma de fogo.





Havendo suspeitas do crime de homicidio, a investigação passou para a alçada da Polícia Judiciária, que procede agora às diligências.