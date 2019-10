Fuga de cloro em piscina de hotel provoca cinco feridos em Albufeira

Cinco pessoas ficaram feridas na sequência de uma fuga de cloro numa piscina de hotel, que provocou uma nuvem tóxica, em Albufeira, distrito de Faro.No total, 12 pessoas tiveram de ser assistidas, entre os quais turistas e trabalhadores. No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Albufeira.De acordo com o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o incidente ocorreu ao início da tarde, na casa das máquinas da piscina de uma unidade turística, em Albufeira, no distrito de Faro, "tendo afetado as vias respiratórias de 12 pessoas, mas sem gravidade"."Cinco pessoas foram transportadas para o centro de saúde de Albufeira, enquanto outras sete receberam assistência médica no local, não necessitando de assistência hospitalar", indicou a fonte.Segundo o CDOS de Faro, as pessoas foram afetadas pelos gases libertados pelos cerca de 50 litros de hipoclorito de sódio líquido derramados pelos trabalhadores que têm a seu cargo a manutenção da piscina.O hipoclorito de sódio líquido é um produto químico adequado para a desinfeção de águas de piscinas, sendo também utilizado para purificar a água para consumo humano.Nas operações de socorro e assistência estiveram envolvidos 14 operacionais dos bombeiros de Albufeira e do Instituto Nacional de Emergência Médica, apoiados por sete veículos.