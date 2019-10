Fumo a bordo obriga avião a aterrar de emergência no aeroporto do Porto

O voo BA2666 teve de ser interrompido, mas o CM sabe que a operação de emergência correu bem. A aeronave aterrou no Porto às 16h44 e o fim da emergência foi declarado às 17h47.



Segundo a Proteção Civil, tratou-se de um "alarme falso", uma vez que a suspeita de "fumo a bordo da aeronave" não se verificou.



O alerta foi dado pelas 17h22 tendo, segundo a página da Proteção Civil, acorrido ao aeroporto 54 operacionais apoiados por 17 viaturas.









Um avião Airbus A320 aterrou esta quinta-feira de emergência no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, com suspeitas de fumo dentro da aeronave.sabe que estavam 167 pessoas a bordo do avião da companhia aérea