Funcionário do Hospital de Beja em estado grave após colisão entre dois carros em Mértola

Um homem, de 43 anos, ficou esta segunda-feira ferido com gravidade na sequência de uma colisão entre dois veículos ligeiros na Estrada Nacional 122, em Mértola.A vítima, assistente operacional no Hospital de Beja, teve de ser transportado para a unidade hospitalar.sabe que o homem já se encontra estabilizado e a ser operado.O condutor da segunda viatura envolvida no acidente, que se deu ao quilómetro 22, não sofreu ferimentos.O alerta foi dado cerca das 15h00. As causas do acidente estão a ser investigadas pelo Núcleo de Investigação de Acidentes da GNR.No local estiveram 13 operacionais e 5 veículos do Bombeiros de Mértola, GNR e VMER de Beja.