Um fuzileiro português sofreu na tarde desta quarta-feira ferimentos na sequência de uma explosão enquanto dava formação a militares cabo-verdianos, em Cabo Verde.O acidente terá ocorrido devido a um detonador de uma carga explosiva que rebentou fora de tempo. Ficaram ainda feridos dois fuzileiros cabo-verdianos. As três vítimas foram levadas a um hospital da Cidade da Praia, com ferimentos ligeiros.Os militares realizam um treino, com pequenas cargas explosivas enterradas na areia e detonadas à distância , de forma a dar "cenário e realismo" ao exercício. Um dos detonadores não funcionou quando foi acionado e os fuzileiros cumpriram o tempo de segurança para proceder à inativação. Mas quando verificavam o rastilho, também enterrado na areia, o explosivo detonou de surpresa, ferindo os militares com a grande quantidade de areia e pequenas pedras projetadas a curta distância.O militar português está envolvido na Cooperação Técnico Militar de Portugal com Cabo Verde, gerida pelos Ramos das Forças Armadas em direta colaboração com a Direção Geral de Política de Defesa Nacional , do Ministério da Defesa.O acidente ocorreu às 17h00 locais (18h00 em Lisboa). O exercício decorreu durante o Curso de Formação de Fuzileiros Navais da Guarda Costeira de Cabo Verde, na Cidade da Praia (Ilha da Santiago).