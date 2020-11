Os gémeos que fugiram do trbunal do Porto em 2019 foram condenados, esta quarta-feira, a penas de 12 e 15 anos de prisão por roubos e furtos a idosos.



Os homens, suspeitos de furtos e residências à mão armada a moradias, foram protagonistas de uma fuga durante o primeiro interrogatório judicial em outubro de 2019.

Os roubos violentos foram cometidos durante cerca de cinco meses, no Grande Porto. Emanuel e Fernando Santos atuavam encapuzados e surpreendiam idosos abastados enquanto dormiam nos quartos.



Dos oito arguidos, cinco foram condenados a penas de prisão efetiva e três a penas suspensas.



O sobrinho dos gémeos, que fugiu com eles do TIC, foi condenado a um ano de cadeia.