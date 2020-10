GNR abre processo interno para averiguar almoços festivos que infetaram 31 militares do Porto com Covid-19

A GNR já abriu um processo interno "para averiguar as circunstâncias da ocorrência" após ter sido noticiado esta sexta-feira um surto de Covid-19 na GNR do Porto no seguimento de um almoço de convívio.De acordo com o comunicado da autoridade, está implementado um plano de contingência que impõe "cumprimento escrupuloso das medidas de preservação sanitária e conduta social em vigor, designadamente, o distanciamento social, a etiqueta respiratória, a higienização e as medidas de proteção implementadas do antecedente".Em atualização