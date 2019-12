A Guarda Nacional Republicana de Portimão está a fazer buscas por um homem de 34 anos, que desapareceu esta terça-feira, em Aljezur.Segundo o que oconseguiu apurar, Filipe Casinha terá caído e pedido ajuda via telefone a um familiar, que alertou as autoridades. O homem está a ser procurado desde esta terça-feira e as buscas foram esta quarta-feira retomadas.A GNR está a contar com a colaboração dos Bombeiros Voluntários de Aljezur.