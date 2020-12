Um grupo de quatro pessoas armadas assaltou uma ourivesaria, em Gaia, na manhã desta segunda-feira.Três dos homens entraram na loja. O quarto elemento do grupo ficou à porta com uma arma na mão para impedir que alguém entrasse.Os homens ameaçaram a proprietária com uma caçadeira e chegaram mesmo a disparar para o ar.Não há feridos a registar mas os assaltantes conseguiram levar vários artigos em ouro e dinheiro.A PSP esteve no local mas o caso ficou sob investigação da Polícia Judiciária.