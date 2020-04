Grupo de youtubers boicota aulas na Internet e obriga professores a cancelar lições à distância

Um grupo de 'youtubers' conseguiu aceder às palavras-chave do programa informático que permite a alunos e professores estarem ligados para as aulas através da Internet. A situação obrigou a que muitas das aulas estejam a ser canceladas está sexta feira.De acordo com um email enviado aos encarregados de educação às primeiras horas da manhã, um grupo denominado RedLive13 entra no sistemas e faz "todo o tipo de disparates", impedido o normal funcionamento das aulas online, onde cada turma está ligada em sincronia com o professor da respetiva disciplina.Desconhece-se para já quantas escolas ou turmas estão a ser afetadas pelo problema.O grupo já divulgou vídeos no YouTube onde mostra como entraram no sistema e o que fazem para boicotar as aulas.