José Fortuna Malengue, o guarda prisional suspeito de atropelar mortalmente um agente da PSP de Évora, na noite de sábado, vai ficar a aguardar julgamento em prisão preventiva. Está acusado de homicídio qualificado, ofensas à integridade física e violência doméstica.O crime ocorreu no Rossio de São Brás, em Évora. O guarda prisional estaria a agredir uma mulher. De acordo com informação avançada pela PSP, o agressor arrastou a mulher pelo chão e obrigou-a a entrar numa viatura. Nesse momento e naquele local encontrava-se um agente da PSP que, apesar de estar fora de serviço, interveio para acabar com aquele cenário de violência.Fortuna Malengue foi detido na madrugada de domingo no bairro do estabelecimento prisional de Sintra por uma equipa da GNR do destacamento de intervenção de Lisboa, sediado em Mem Martins, em colaboração com os postos de Sintra e Alcabideche.