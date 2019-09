Guardas prisionais em greve entre os dias 20 e 23 de setembro

O Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional entregou um pré-aviso de greve para o período entre as 16h00 de dia 20 (sexta-feira) até às 09h00 do dia 23 (segunda-feira).

Acusa a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais de ainda não ter marcado reunião para a discussão de serviços mínimos. A greve, a avançar, terá impacto nas visitas e no funcionamento normal das cadeias.

Dia 20 haverá uma vigília frente ao Ministério da Justiça, em Lisboa.

Em causa estão diferendos relacionados com a avaliação de desempenho dos guardas, o subsídio de turno, a falta de verba para promoções e por "um horário de trabalho digno", entre outras exigências.