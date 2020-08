O coletivo que vai julgar Rui Pinto, no Campus de Justiça, em Lisboa, decidiu esta sexta-feira a libertação imediata do hacker que terá sido responsável pela espionagem ao Benfica.A Polícia Judiciária foi notificada que deve libertar imediatamente Rui Pinto - ele estava em prisão domiciliaria num T1 localizado no edifício sede daquela polícia em Lisboa.Entretanto, a agência Lusa avança que Rui Pinto tem "a obrigatoriedade de se apresentar semanalmente à PJ".