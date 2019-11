Um homem foi agredido na madrugada desta segunda-feira num bar em Vilamoura, no Algarve.O agressor e a vítima ter-se-ão desentendido, o que levou um dos homens a partir uma garrafa e a utilizar um pedaço de vidro para golpear a vítima no pescoço.O homem, com cerca de 32 anos, foi transportado para o Hospital de Faro com ferimentos graves.Alerta foi dado pelas 00h12.Agressor continua em fuga.A GNR de Vilamoura foi chamada ao local.Em atualização