Homem alcoolizado morre afogado ao tentar atravessar rio Douro a nado

Um homem com cerca de 50 anos morreu na tarde deste sábado, em Crestuma, Vila Nova de Gaia, após ter ingerido bebidas alcoólicas num bar próximo da praia fluvial e ter dito que iria atravessar o rio Douro a nado. A vítima foi resgatada pela Polícia Marítima e levada para terra, onde uma equipa do INEM realizou manobras de reanimação durante cerca de 50 minutos, sem sucesso.

"Uma embarcação salva-vidas estava a realizar patrulha no rio Douro e encontrava-se em frente à praia quando foi alertada por populares para um homem que estava em dificuldades no meio do rio. A vítima foi resgatada para bordo, onde foram iniciadas as manobras. Encostou, depois, à margem, onde uma equipa de uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) efetuou manobras de reanimação durante quase 50 minutos, mas o óbito acabou por ser declarado pelo INEM", explicou ao CM Cruz Martins, capitão do Porto do Douro.

O mesmo responsável confirmou que o indivíduo "aparentava um estado de pouca lucidez e terá feito uma tentativa completamente desaconselhável", ao tentar atravessar o Douro a nado.

No local estiveram, além da Polícia Marítima, o INEM e os Bombeiros de Crestuma.