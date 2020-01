Homem armado assalta duas farmácias em Lisboa

Um homem armado atacou ao início da noite de quinta-feira duas farmácias em Lisboa, conseguindo levar cerca de 200 euros de uma delas e fugindo de mãos a abanar ao segundo golpe.

Segundo apurou o CM, o primeiro assalto ocorreu pelas 19h45, no Lumiar. O homem vestido de negro, com luvas e cara tapada com um lenço ameaçou a farmacêutica ao balcão e conseguiu os 200 euros em caixa, fugindo.

Pouco depois, pelas 20h25, o mesmo assaltante – foi descrito com a mesma roupa e disfarce, também armado – voltou a atacar uma outra farmácia, desta feita na avenida João XXI. Mas falhou o roubo.

A PSP ainda o tentou encontrar, nas imediações dos locais dos assaltos. A PJ de Lisboa investiga. Deverá ser o mesmo homem que em dezembro fez uma dezena de roubos armados a farmácias de Lisboa e Loures, tendo parado os crimes durante o Natal e o Ano Novo.