Homem atingido a tiro em Penafiel

Um homem ficou ferido depois de ter sido atingido a tiro este domingo à noite na localidade de Croca, em Penafiel.A vítima, com 27 anos, foi atingida num pé e transportada ao hospital da cidade.Às autoridades, o homem disse que tinha sido atingido com um disparo de arma de fogo na sequência de um assalto à sua casa.O alerta foi dado pelas 23h30.No socorro estiveram os elementos dos bombeiros de Penafiel. A GNR foi destacada para o local.O caso passou para a alçada da Polícia Judiciária, que vai apurar as circunstâncias em que foi feito o efetivo disparo.