Um idoso ficou ferido, ao final desta manhã de quinta-feira, em Esposende, depois de ser atropelado, por um carro, conduzido pelo próprio filho.Ao que tudo indica, terá sido um atropelamento acidental, durante uma manobra no exterior da habitação.O alerta foi dado, cerca das 11h00, para um atropelamento rodoviário, na rua da Estrada Real, em Goios.A vítima foi levada, pelos bombeiros de Esposende, para o hospital local.A GNR investiga as circunstâncias do acidente.