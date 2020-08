Homem baleado dentro de restaurante durante rixa em Coimbra

Um homem foi baleado numa perna durante uma rixa dentro de um estabelecimento de restauração em Coimbra, às 00h52 deste domingo, tendo o agressor sido detido e a arma apreendida, disse à Lusa fonte oficial da PSP.A "disputa entre os dois indivíduos terá ocorrido dentro de um estabelecimento comercial de restauração e bebidas", na União das freguesias de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades.De acordo com a mesma fonte, um homem de cerca de 40 anos terá usado uma arma de fogo para disparar contra o outro, com idade aproximada de 30 anos, atingindo-o numa das pernas.A vítima foi transportada para o hospital e o suspeito foi intercetado e a arma recuperada, acrescentou.