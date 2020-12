Um homem de 31 anos foi esta terça-feira baleado na sequência de um ajuste de contas em Gulpilhares, Vila Nova de Gaia.A vítima foi atingida com um tiro no ombro esquerdo e o suspeito do crime colocou-se em fuga.O alerta para as autoridades foi dado cerca das 12h00 e a Polícia Judiciária já se encontra no local.O homem foi assistido pelos bombeiros de Gulpilhares e transportado para o hospital. Não corre risco de vida.