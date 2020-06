Homem alvejado em tiroteio em bairro de Lisboa após desacatos

Um homem foi alvejado várias vezes nas costas com uma caçadeira, esta quinta-feira, durante um tiroteio no bairro da Horta Nova em Lisboa após desacatos na via pública. Foram detidos dois suspeitos.A vítima foi transportada em estado grave para o Hospital S. José, em Lisboa. De acordo com a PSP, o motivo dos desacatos é desconhecido.O alerta foi dado às 20h24.Em atualização