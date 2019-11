Um homem com cerca de 30 anos ficou ferido com gravidade na sequência de ter sido baleado junto a uma zona de bares, na Amora, Seixal, na madrugada deste sábado.Segundo o que oconseguiu apurar, a vítima foi atingida nas pernas e barriga, com disparos de uma arma de pequeno calibre.O homem terá sido baleado e perdido bastante sangue, levando-o de seguida a cair na via pública. Encontra-se internado.O alerta foi dado cerca das 05h45. A Polícia Judiciária está a investigar.Em atualização