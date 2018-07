Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem cai ao mar e é resgatado por mergulhador em praia da Nazaré

Incidente aconteceu na praia do Salgado.

15:06

Um homem de 40 anos foi resgatado com vida por um mergulhador, após ter caído ao mar, na praia do Salgado, na Nazaré, este domingo.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, o mergulhador estaria a sair do mar no momento em que viu o homem, prestando-lhe auxílio.



A vítima foi resgatadaaté à parte das rochas, onde está a ser assistido por uma equipa médica do INEM.



O homem estaria a caminhar quando se desequilibrou, acabando por cair ao mar. Esta é uma zona a sul da praia do Salgado, estando fora dos limites da concessão da praia e tendo várias rochas e declives perigosos.



No local está a equipa do INEM, os Bombeiros Voluntários da Nazaré e a Polícia Marítima da Nazaré.