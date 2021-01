Um homem, com cerca de 60 anos, foi encontrado morto dentro de casa, durante a tarde deste sábado, na travessa do Coteiro, em Vila Nova de Gaia.sabe que o alerta foi dado cerca das 18h00 e o corpo, em rigidez cadavérica, não apresentava sinais de violência.Ainda assim, foi acionada a Polícia Judiciária, uma vez que a vítima estava seminua, no chão, com um par de chifres desenhado a tinta preta na testa.