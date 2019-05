Um homem, de 33 anos, morreu ao início da manhã deste domingo na sequência de uma agressão com recurso a arma branca em Santo Antão do Tojal, no concelho de Loures.O acidente ocorreu cerca das 06h20.Segundo o que oconseguiu apurar, uma outra pessoa ficou ferida e teve de ser encaminhada para o Hospital de Loures.Ao, o Comando Geral da GNR recusou-se a dar mais informações sobre este incidente.A Polícia Judiciária já se encontra a investigar o caso.Em atualização