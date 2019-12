Homem desaparecido há dois dias encontrado ferido em Vila do Bispo

Filipe Casinha, de Almádena, no concelho de Lagos, desapareceu na noite de terça-feira, numa zona de mato e floresta entre os municípios de Portimão, Monchique e Aljezur.

As buscas para o encontrar foram desencadeadas para a zona das casas Velhas, no concelho de Portimão, onde a vítima deu indicação de que se encontrava após ter ligado de telemóvel - que ficou depois inativo - para familiares.

Os bombeiros e a GNR percorreram toda a zona e estenderam as buscas a outras aéreas.

O homem de 34 anos que esteve desaparecido durante 48 horas, foi encontrado com vida esta quinta-feira, em Vila do Bispo. Filipe foi encontrado ferido e muito longe da área onde foram inicialmente feitas as buscas.Recorde-se que