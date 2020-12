Um homem, com 35 anos, foi encontrado morto no apartamento onde vivia no bairro das Enguardas, em Braga, ao início da tarde desta quarta-feira.



O alerta foi dado pelos vizinhos que relataram não o ver há vários dias. Quando abriram a porta estava caído no chão. As causas da morte são desconhecidas.





Os Sapadores de Braga removeram o cadáver para a morgue de Braga para ser autopsiado. A PSP foi chamada ao local.