Uma colisão no IC1, na zona de Silves, no Algarve, entre dois carro e um camião provocou a morte do condutor de um dos carros, um homem de 40 anos.No teatro das operações estiveram operacionais dos Bombeiros, do INEM e da GNR.O trânsito, na estrada que liga o Algarve a Lisboa, ficou condicionado o que provocou longas filas de carros.O alerta foi dado às 16h07.