Um homem de 57 anos morreu, na tarde desta-feira, num acidente de trabalho numa obra em Freamunde, Paços de Ferreira.A vítima caiu do telhado de um prédio, de uma altura de cerca de 10 metros, enquanto reparava a cobertura do telhado do prédio.Os Bombeiros de Freamunde e a GNR estiveram no local.