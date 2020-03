Homem de 70 anos morre atropelado na Póvoa de Varzim

Um homem com cerca de 70 anos morreu após ter sido atropelado por um carro, na EN205, em Laúndos, Póvoa de Varzim, ao final desta tarde.O alerta foi dado às 19h10.No socorro estiveram os Bombeiros de Fão, a equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Famalicão e a equipa de suporte imediato de vida de Vila do Conde.A GNR está no local.