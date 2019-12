Homem de 74 anos morre ao cair de muro em Vila Pouca de Aguiar

Um homem de 74 anos morreu, ao final da tarde desta segunda-feira, depois de cair de um muro com cerca de dois metros e meio de altura enquanto procedia à apanha da azeitona, na localidade de Vilela da Cabugueira, Vila Pouca de Aguiar.

Carlos Sousa, Segundo Comandante dos Bombeiros Voluntários de Vidago explicou ao Correio da Manhã, "o alerta para a queda de um homem foi dado ao início da tarde e os bombeiros de Vidago deslocaram-se para o local, mas quando chegaram perto, depararam-se com grandes dificuldades no acesso à vítima devido ao mau estado dos caminhos".

A mesma fonte revela que "quando os operacionais chegaram junto da vítima, a mesma já se encontrava em paragem cardiorrespiratória, depois de cair de um muro com uma altura de sensivelmente dois metros e meio" e, que "de iniciaram manobras de reanimação e foi acionada a equipa médica da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM de Chaves que teve também muita dificuldade em chegar ao terreno e que depois acabou por declarar o óbito da vítima no local".

O corpo da vítima foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Vila Real pelos Bombeiros de V. P. de Aguiar onde será autopsiado.

A GNR tomou conta da investigação do acidente.