Uma homem de 74 anos morreu num despiste de carro ao quilómetro 200 da A2, no troço entre Messines e Almodôvar (Beja), no sentido sul-norte. O óbito foi declarado no local.O alerta foi dado cerca das 11h30 e o trânsito está condicionadoNo teatro de operações estiveram os bombeiros de Sines, a GNR, a Brisa e a VMER de Albufeira.