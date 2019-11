CM conseguiu apurar, o homem ia ter com um irmão. Praça Evaristo Silva Duarte. Após o despiste, o motociclista embateu contra um dos muros do cemitério.conseguiu apurar, o homem ia ter com um irmão.

Um homem, de 45 anos, morreu esta sexta-feira à tarde num despiste de mota junto à entrada do cemitério de Castêlo da Maia, na Maia.O acidente ocorreu junto àO INEM e a GNR foram mobilizados para o local. As autoridades estão a investigar as causas do acidente.