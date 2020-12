Um homem de 53 anos foi preso pela GNR, esta terça-feira à tarde, depois de ter esfaqueado a mulher, de 45, e a filha, de 10, na habitação da família, em Cabanas do Chão, Alenquer.



O agressor, imigrante brasileiro, terá agido devido ao consumo excessivo de álcool. Usou uma faca de cozinha e golpeou a companheira numa perna e no abdómen, e a filha nas mãos. As feridas foram para o Hospital de Vila Franca de Xira. O agressor irá a um juiz.