Homem detido por tentar matar conhecido com machado

Um homem de 40 anos foi detido esta quarta-feira por tentar matar um homem conhecido, com quem tinha desavenças, com um machado utilizado na faina da cortiça.O crime aconteceu esta terça-feira ao final da tarde na via pública em Évora.

De acordo com um comunicado da PJ enviado ao CM, o presumível autor e a vítima, iniciaram uma discussão, que veio a culminar em agressão.

O agressor, aparentemente por motivos fúteis, desferiu um golpe na face da vítima, levando a que a mesma tivesse de receber tratamento hospitalar. Esta não corre perigo de vida.

O detido será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.