Homem em estado grave ao ser atacado com pisa-papéis nas Caldas da Rainha

Um homem, de 36 anos, ficou ferido com gravidade depois de ter sido atingido com uma arma branca, um pisa papeis, nas Caldas da Rainha.A vítima ficou ferida no braço esquerdo e teve de ser transportada para o Hospital das Caldas da Rainha.Ao que tudo indica, o agressor é um homem de 62 anos, mediador de seguros.Na origem da agressão estará uma discussão sobre estacionamentos.O alerta foi dado cerca das 15h30. A PSP foi mobilizada para o local. As autoridades já recolheram indícios a fim de apurarem o que se passou.