Homem em estado grave após uma queda em prova de parapente em Montalegre

Um homem de 36 anos ficou com ferimentos graves após uma queda de parapente esta quinta-feira à tarde, na serra do Larouco, em Montalegre.

A vítima, natural da margem sul do País, participava no Campeonato Nacional de Parapente e após a queda foi helitransportado para o hospital de Vila Real com suspeita de fraturas na coluna.

No socorro estiveram os Bombeiros e a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Montalegre a GNR.