Homem encontrado morto após fogo em lareira em Oliveira de Azeméis

Corpo da vítima foi encontrado em Macieira de Sarnes por cuidadoras de instituição que o apoiava.

11:00

O corpo de um homem de 74 anos foi encontrado esta quarta-feira em Macieira de Sarnes, concelho de Oliveira de Azeméis, dentro da casa onde vivia. A vítima estava caída junto à lareira de casa, com o copro parcialmente carbonizado.



Ricardo Guerra, comandante dos bombeiros de Fajões, relata ao CM que a vítima vivia sozinha. Foram as funcionárias de uma instituição local que lhe dava apoio que se depararam com o seu corpo. O responsável dos bombeiros diz que o homem terá morrido na sequência de um fogo que começou junto a uma lareira. O incêndio acabou por não alastrar ao resto da casa.



Um vizinho conta que o homem sofria de uma doença grave e que estava muito debilitado. Os moradores não se apercebeam do fogo e só souberam da morte da vítima pela manhã.



De acordo com a informação do CDOS de Aveiro, o alerta para o fogo surgiu pelas 8h43 desta quarta-feira.



Estão no local os bombeiros de Fajões e de São João da Madeira.



(Em atualização)