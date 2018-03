Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem encontrado morto com sinais de agressão em Lisboa

Corpo da vítima foi descoberto no bairro das Olaias.

14:14

Um homem foi encontrado morto esta terça-feira no bairro das Olaias, em Lisboa, com sinais de agressão.



Ao que o CM conseguiu apurar, o cadáver do homem, com cerca de 70 anos, foi encontrado na cama pela filha, que ia visitar o progenitor.



No local encontra-se a PSP e uma equipa da secção de homicídios da polícia judiciária. Ao que tudo indica, trata-se de um crime violento.