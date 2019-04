Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem encontrado morto em casa à venda no Porto

Vítima de 50 anos terá sucumbido a uma doença súbita.

Por José Eduardo Cação | 21:04

Um homem, com cerca de 50 anos, foi encontrado morto, este sábado, numa casa à venda na rua Justino Teixeira, junto à estação de Campanhã, no Porto.



As autoridades avançam que uma das hipóteses é que se tratará de um sem-abrigo que entrou na habitação para se abrigar do frio que se tem sentido. Não há indícios de crime.



Uma testemunha com quem o CM falou dá conta que uma senhora que tem um quintal se deparou com as portas arrombadas e chamou as autoridades que encontraram o homem.



A vítima terá sucumbido a uma doença súbita.



O alerta foi dado cerca das 16h30 deste sábado.