Um homem com cerca de 60 anos foi esta quinta-feira encontrado morto em casa em, Barão de São João, na Vila do Bispo, em Faro. A vítima foi encontrada com ferimentos na cabeça e na cara deitada em cima da cama.Ao que oapurou, a Polícia Judiciária encontra-se no local por haver sinais de violência e crime.A vítima terá nacionalidade holandesa e vivia no Algarve. Estava desaparecido desde este fim de semana e a casa foi encontrada remexida.Em atualização