Homem encontrado morto em casa pela mulher em Castelo Branco

Um homem, de 47 anos, foi encontrado morto em casa esta segunda-feira, no Bairro da Horta d'Alva, em Castelo Branco. A vítima mortal foi encontrada pela mulher.Quando os meios de socorro chegaram ao local a vítima ainda se encontrava em paragem cardiorrespiratória. Foram feitas manobras de reanimação, mas sem sucesso e o óbito foi declarado no local.O corpo do homem foi encontrado com sinais de violência e apresentava ferimentos na zona do pescoço feitos, ao que tudo indica, por uma arma branca.A Polícia Judiciária está a investigar e osabe que a companheira da vítima - que deixa dois filhos - foi levada pelas autoridades.O alerta foi dado à PSP cerca das 12h30.