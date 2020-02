Homem encontrado morto em centro comercial de Coimbra

Um homem foi encontrado morto numespaço de restauração no Centro Comercial Sofia, em Coimbra.Trata-se de um homem com cerca de 50 anos.O alerta para as autoridades foi dado pelos clientes do espaço de restauração que estranharam o facto do estabelecimento estar fechado há já vários dias e de não verem qualquer funcionário.O corpo foi encontrado ao início da tarde desta terça-feira pela PSP, que se deslocou ao local. A Polícia Judiciária foi imediatamente acionada para o local.O cadáver ainda se encontrava no local pelas 17h40.