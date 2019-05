Homem esfaqueado junto à praia do Tamariz em Cascais

Um homem foi esfaqueado esta tarde de domingo na zona do abdómen na sequência de desacatos na rua, junto à Praia do Tamariz, em Cascais.



A VMER no local prestou cuidados à vitima e transportou-a para o hospital. Houve um segundo individuo levado para o hospital sem ferimentos, apenas por se encontrar indisposto.





A PSP foi chamada ao local por motivos de desordem junto ao paredão com dezenas de indivíduos.Os primeiros polícias a chegar ao local solicitaram mais meios policiais derivado aos ânimos se encontrarem bastante exaltados, com vários grupos em desordem.

Até à altura não foi possível identificar os suspeitos.