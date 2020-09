Mata mulher à facada em Viseu e atira-se de ribanceira com o filho de 10 anos

Um homem de 55 anos esfaqueou a mulher, 53 anos, até à morte em Oliveira de Frades, Viseu, esta quinta-feira e fugiu com o filho de 10 anos.Durante a fuga de carro, o agressor acabou por se atirar de uma ribanceira e não resistiu aos ferimentos. A criança está em estado considerado grave. Ao que oconseguiu apurar, a criança não corre risco de vida.O crime aconteceu em contexto de violência doméstica e o casal tinha já um historial que era acompanhado em tribunal. A mulher foi alvo de vários golpes de faca por parte do agressor e acabou por morrer vítima do ataque.Terá sido a criança a explicar às autoridades o crime. O menino de 10 anos, que sobreviveu ao acidente, viu o pai matar a mãe.O alerta foi dado pouco antes das 23h00 de quinta-feira.