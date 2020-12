Homem morre no Porto atingido por poste de iluminação derrubado por grua

Um homem de 52 anos morreu esta quarta-feira, e um outro sofreu ferimentos ligeiros, na sequência de um acidente com um camião que derrubou um poste de eletricidade na Rua da Constituição, no Porto, disse à Lusa fonte da PSP.

De acordo com a fonte das Relações Públicas do Comando Metropolitano da PSP do Porto, o poste de iluminação foi derrubado pela grua do camião atingindo o homem que circulava na rua.

A vítima ainda foi transportada com vida para o Hospital de Santo António, mas acabou por morrer.

A estrutura atingiu ainda o funcionário de umas bombas de gasolina, que sofreu ferimentos ligeiros.

O acidente ocorreu cerca das 07:50.



A Câmara Municipal do Porto, em comunicado enviado às redações, informa que foi uma viatura da Empresa Municipal de Ambiente do Porto que provocou a queda do poste.

"Deste acidente resultou uma vítima mortal que lamentamos e a cuja família endereçamos as mais sentidas condolências. A empresa ordenou já a abertura de um processo de averiguação interna às causas deste acidente estando também, naturalmente, disponível para colaborar com as autoridades", adianta a autarquia.