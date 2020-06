Homem fica gravemente ferido após ser baleado por vizinho durante discussão em Lamego

Um homem ficou gravemente ferido após ser baleado com tiros de caçadeira por um vizinho, este domingo, em Medelo, Lamego, sabe o Correio da Manhã.



A vítima, um homem de 38 anos, foi atingida na cara e posteriormente transportada de helicóptero do INEM para o hospital de Vila Real. O CM sabe que uma discussão estará na causa do crime.





O agressor foi detido. A PJ de Vila Real investiga.Em atualização