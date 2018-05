Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem fica preso após queda de estrutura de betão na Amadora

Vítima estava a realizar obras no edifício quando o acidente ocorreu.

11:36

Um homem, de 40 anos, ficou preso após a queda de uma estrutura de betão na rua João de Deus na Amadora.



A vítima ficou com as pernas presas nos escombros. Devido ao peso do betão, as equipas de emergência ainda se encontram no local a proceder à retirada do homem.



O operário estava a realizar obras no edifício quando o acidente ocorreu.



O alerta foi dado às 10h00.



No local encontram-se 15 elementos dos Bombeiros Voluntários da Amadora apoiados por seis viaturas.